Exercice de sécurité à l'Auditorium Rainier III

Actualité du thème "La Sécurité "

Communiqué de presse

Dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention, l’entraînement et la préparation des personnels sont des points importants. Afin de tester l’action des forces de Police, des secours et du Parquet Général, ainsi que la coordination de ces entités entre-elles et avec des services français, un exercice de sécurité de grande envergure vient d'être lancé au sein de l'Auditorium Rainier III, depuis 19 heures.

Cet exercice d’ampleur significative, avec la mobilisation de plus de 400 personnes et dont le scenario simule une prise d'otages dans le bâtiment, se poursuivra une grande partie de la nuit.

La Direction de la Sûreté Publique, le Corps des Sapeurs-pompiers, le Parquet Général, le Centre Hospitalier Princesse Grace, la Croix Rouge Monégasque, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, ainsi que différents Services de l'Etat sont mobilisés pour l’occasion.

La Préfecture des Alpes-Maritimes et ses services sont également partie prenante de cette opération, dans le cadre de la coopération établie en matière de sécurité.

Pour permettre le bon déroulement des interventions, les déplacements motorisés et piétonniers sont affectés dans la zone du tunnel Louis II. Ainsi, jusqu'à la fin de l'exercice dans la nuit, sont interrompues :

la circulation des véhicules et des piétons entre le quai JF Kennedy, au niveau de la chicane et le giratoire du Portier, et ce dans les 2 sens ;

les liaisons mécaniques des ascenseurs Casino et de l’Esplanade Boissy ;

les lignes de bus passant par le tunnel Louis II.

Diverses nuisances sonores pourront être perçues par les riverains jusqu’en fin de soirée (mouvements de véhicules, détonations, sirènes des véhicules d’intervention,…).

Cet exercice s’inscrit pleinement dans la continuité des actions de la politique de prévention de la Principauté en matière de protection civile et de sécurité publique. Les Autorités remercient les résidents de leur compréhension à l’égard des désagréments causés par la réalisation de ces opérations.