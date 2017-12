6e Rencontre du Handicap - Présentation de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

copyright - Direction de la Communication / Manuel Vitali

Depuis maintenant six ans, la Principauté de Monaco s’associe à la commémoration de la Journée Internationale des personnes handicapées, proclamée par l’O.N.U., en 1992.

À l’occasion de cette Journée, le Département des Affaires Sociales et de la Santé - par l’intermédiaire de la Division Inclusion Sociale et Handicap de la Direction de l'Action et de l’Aide Sociales - a organisé ce mardi 5 décembre, la 6ème Rencontre monégasque du handicap, à l’Auditorium du Lycée technique et hôtelier de Monaco.

La rencontre a été animée par une conférence de présentation sur les droits des personnes handicapées au regard de ladite convention, avec l'intervention de Mme Marie-José Schmitt, vice-présidente de l'Action Européenne des Handicapés, et en présence de M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé.

Pour mémoire, le 19 septembre dernier, S.A.S. le Prince Albert II prenait part à l’ouverture du Débat général de la 72ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Avant de prononcer Son Allocution, le Prince Souverain avait déposé l’Instrument de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Depuis, l’instrument de ratification à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été déposé par la Principauté de Monaco auprès du Secrétariat Général des Nations Unies le 19 septembre. Elle a été rendue exécutoire en Principauté par Ordonnance Souveraine du 2 novembre 2017.