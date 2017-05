6ème journée inter CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Le Département des Affaires Sociales et de la Santé œuvre depuis de nombreuses années en faveur des enfants présentant des difficultés psychologiques et/ou des troubles des apprentissages et leurs familles. Ainsi, il s’associe à l’organisation de la 6 ème journée inter CATTP, qui se déroulera le jeudi 18 mai 2017 en Principauté, dans l’enceinte du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.

Cette journée sera l’occasion de réunir les pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, assistantes sociales et cadres de santé exerçant dans les CATTP de la région voisine.

A l’initiative du Docteur Marcelline Renaud-Yang, pédopsychiatre et Responsable du CATTP de Monaco depuis novembre 2015, la 6ème journée inter CATTP sera consacrée aux « Tensions et attention face aux apprentissages ». Y seront abordés la place du psychologique et des aptitudes relationnelles dans le développement de l’enfant, les remédiations cognitives dans la prise en charge du trouble attentionnel, ainsi que d’autres thématiques autour des apprentissages. L’objectif de cette journée est de partager les pratiques quotidiennes et les spécificités des différents CATTP présents à savoir : Antibes, Cannes-Grasse et Fréjus. Les professionnels pourront ainsi confronter et compléter leur expérience pluridisciplinaire.

Cette journée s’articulera autour de deux axes. Dans un premier temps, la matinée sera consacrée aux présentations théoriques et cliniques des différents professionnels exerçant dans les CATTP présents. Dans un deuxième temps, l’après-midi, les professionnels se rendront dans les locaux du Centre Plati « Pôle médico-psychologique pour enfants et adolescents », sis 7 rue Plati, où différents ateliers seront organisés.

Il convient de rappeler que le Centre Plati « Pôle médico-psychologique pour enfants et adolescents », dont la dénomination a été adoptée en 2016, afin d’améliorer la perception, la compréhension et la lisibilité pour la population résidente en Principauté, regroupe trois unités :

- le Centre Médico-Psychologique (CMP),

- le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),

- le Centre de Dépistage des Troubles des Apprentissages (CDTA).

Les parents des enfants scolarisés ou résidant en Principauté ont la possibilité de contacter le Centre PLATI par téléphone, afin de fixer un rendez-vous pour une consultation avec un pédopsychiatre. Plusieurs consultations seront nécessaires avec l’enfant afin de poser un diagnostic et décider de la conduite à tenir.