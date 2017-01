Développement de l’IM2S - Création de lits de suite et arrivée de nouveaux praticiens

Jeudi 12 janvier, le Conseiller-Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé Stéphane Valeri s’est rendu à l’Institut Monégasque de Médecine du Sport (IM2S) pour présenter ses vœux à l’ensemble du personnel et des praticiens. La visite avait également pour objectif de mettre en lumière les nouveaux services de l’Institut, dans le cadre de la politique d’excellence de l’offre de santé en Principauté : le 13 décembre dernier, l’institut recevait en effet l’agrément du Ministre d’Etat pour la mise en place de lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).