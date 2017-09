Didier Gamerdinger visite l’Hôpital la Palmosa de Menton

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Didier Gamerdinger visite la Palmosa © DR

Ils ont été accueillis par M. Jean-Claude Guibal, Maire de Menton et Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier mentonnais et M. Franck Pouilly, Directeur de l’Hôpital de la Palmosa.

Le CHPG et le Centre Hospitalier la Palmosa ont décidé de mettre en œuvre un partenariat dans le cadre de la construction d’une structure de Soins de Suites et de Réadaptation (SSR).

Il est en effet important, pour le CHPG, d’entreprendre la recherche de structures d’aval avec lesquelles il puisse travailler dans l’intérêt commun des deux établissements et de leurs patients. Dès lors qu’un actif mentonnais sur deux environ travaille en Principauté de Monaco, de nombreux Mentonnais sont donc affiliés au régime monégasque de sécurité sociale.

Cette visite a été l’occasion de constater l’avancée des travaux du futur Service de Soins de Suite et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Menton, opération dont Monaco contribue au financement.

Il est important pour la Principauté de prendre part à ce projet qui fournira des lits d’aval pour une file active de 161 patients par an à l’hôpital monégasque, transition nécessaire entre des services très médicalisés et le retour à domicile.

Ce partenariat répondra aux besoins des patients de la zone allant de Monaco et communes limitrophes, jusqu’à Menton et l’arrière-pays mentonnais, hospitalisés au CHPG et ayant besoin d’un temps de convalescence et de rééducation. Ils pourront ainsi être au plus près de leur domicile et de leur famille.