Les 2èmes Rencontres Sud France de Chirurgie Robotique Digestive en Principauté

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

Après le financement du robot Da Vinci offert en 2012 au Centre Hospitalier Princesse Grace par de généreux donateurs, le Dr Maurice Chazal, Chef du Service de Chirurgie Digestive et le Dr Hubert Perrin, Chef de Service Adjoint, ont souhaité organiser la deuxième édition des Rencontres Sud France de Chirurgie Robotique Digestives, à Monaco.

Copyright - DR

Ce rendez-vous scientifique de premier ordre, qui a été inauguré par M. Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a donné l’occasion à plusieurs dizaines de chirurgiens digestifs spécialisés en chirurgie robotique, d’évoquer l'émergence de nouvelles pratiques dans la chirurgie digestive grâce à l'apport du robot, permettant ainsi une orientation nouvelle pour cette spécialité.

En effet, le robot est notamment utilisé, outre en urologie, en chirurgie cancérologique colorectale, mais aussi, de façon émergente, pour des opérations complexes du foie et du pancréas, où la technique coelioscopique n'est pas optimale. Il s’agit d’une véritable avancée technologique pour le médecin, dans sa pratique opératoire. Elle apporte aussi une amélioration du bien-être du patient, par une chirurgie moins invasive et moins traumatisante.

La chirurgie digestive représente déjà au CHPG entre 30 à 40 procédures sous robot par an et est en plein essor. Ainsi, grâce à ces dispositifs, la Principauté est à la pointe des progrès technologiques et continue d’offrir l’excellence en matière de soins.