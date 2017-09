Les principales missions d’un(e) auxiliaire de vie scolaire au sein d’un etablissement scolaire

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Copyright - DR

Dans cadre de la rentrée des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales a organisé, début septembre, trois après-midi de formation collective, en complément d'entretiens individuels et réunions de préparation dans les écoles, pour l'ensemble de ces personnels, soit 53 personnes.

Cette formation s'est articulée en deux temps :

- une présentation par la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports des dispositifs pour « élèves à besoins particuliers » scolarisés dans les établissements de la Principauté ;

- une présentation par le Dr Marcelline RENAUD YANG, pédopsychiatre et responsable du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), sur le développement de l'enfant et de l'adolescent et les troubles associés.

Rappelons que les principales missions d’un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) au sein d’un établissement scolaire sont d’accompagner l’élève pendant les temps d’apprentissage :

• aider à la compréhension des consignes et des différentes tâches à effectuer ;

• aider à la pratique des activités scolaires (aide à la manipulation, à la communication, à la centration sur la tâche…) ;

• contribuer à adapter les activités scolaires conduites par l’enseignant (adaptation des supports, du matériel).

L’Auxiliaire de Vie Scolaire peut également revêtir le rôle d’accompagnant à la vie sociale de l’enfant et permet de :

• repérer et prévenir les éventuelles situations d’isolement ou de conflit ;

• favoriser la mise en confiance de l’élève et la prise de repères au sein de l’établissement scolaire ;

• favoriser les échanges directs, individuels ou collectifs (inciter l’élève à prendre la parole, à communiquer avec ses pairs ou avec les adultes, à réaliser des activités avec d’autres élèves.).

Enfin, dans certains cas, l’Auxiliaire de Vie Scolaire accompagne l’élève à la réalisation des actes de la vie quotidienne en :

• veillant et contribuant à sa sécurité physique, psychologique et à son confort ;

• l’aidant à réaliser les actes essentiels de la vie courante (alimentation, habillage) ;

• facilitant sa mobilité dans les différents lieux de l’établissement scolaire, au cours des différents temps de vie de l’établissement scolaire.

Les formations annuelles des Auxiliaires de Vie Scolaire contribuent à parfaire les connaissances de ces personnels.

Elles viennent en complément d'une solide expérience, indispensable à une prise en charge adaptée des enfants qui leur sont confiés, et renforcent par ailleurs des compétences très diversifiées pour la meilleure adéquation avec les besoins spécifiques de chaque élève accompagné.

La supervision de ces personnels est assurée par la Division de l'Inclusion Sociale et du Handicap de la Direction de l'Action et de l’Aide Sociales.