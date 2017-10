9e Forum et 5e Assemblée des Athlètes Européens

Actualité du thème "Le Sport"

Communiqué de presse

Légende photo : S.A.S. le Prince Albert II entouré des délégués qui ont pris part au 9e Forum et à la 5e Assemblée des Athlètes Européens. © - Direction de la Communication / Manuel Vitali

Plusieurs réunions et sessions de travail ont rythmé le 9e Forum des Athlètes Européens avec notamment : l’organisation des 2èmes Jeux Européens en 2019 à Minsk (Belarus) ; la protection des athlètes propres et la lutte contre le dopage ; la présentation par le CIO des programmes d’aide en faveur des sportifs.

S.A.S. le Prince Albert II est intervenu ce vendredi devant la centaine d’Olympiens issus des cinquante Comités Nationaux Olympiques d’Europe. Membre du Comité International Olympique depuis 1985, Président du Comité Olympique Monégasque depuis 1994, ayant été Lui-même Vice-Président de la Commission des Athlètes du CIO (1989-2008), puis membre d’honneur jusqu’en 2015 , S.A.S. le Prince Souverain a rappelé que l’Agenda 2020 (voté lors de la 127e Session du CIO en 2014 à Monaco) est « la feuille de route stratégique qui dessine l’avenir du Mouvement Olympique. Au travers de 40 recommandations, la protection des athlètes tient une place plus qu’importante, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. L’heure est désormais, et plus que jamais, à la mise en œuvre de ces recommandations. Ainsi, durant ces deux jours de débats, vous abordez de nombreux points essentiels parmi lesquels la place et le rôle des Commissions des Athlètes au sein des différentes instances, ou encore la protection des athlètes et de leur intégrité. »

Et de conclure : « En tant qu’Olympiens, pour la plupart déjà investis auprès des Institutions de vos pays respectifs, vous avez bien compris l’importance de votre rôle et les responsabilités qui sont les vôtres. Les athlètes sont au cœur du Mouvement olympique et doivent y rester. C’est pourquoi les grandes lignes directrices adoptées par le CIO pourront trouver, par votre biais, un relais continental, régional, national et surtout local. »

A noter que la 5e Assemblée a renouvelé son bureau : Gerd Kanter (Estonie, lancer de disque, champion olympique en 2008, médaillé de bronze en 2012) est le nouveau président de la Commission des Athlètes Européens pour la mandature 2017-2021 (il succède à Jean-Michel Saive, Belgique - tennis de table). Balazs Baji (Hongrie, athlétisme, olympien 2008-2012) et David Harte (Irlande, hockey sur gazon) ont été élus respectivement Vice-Président Secrétaire.