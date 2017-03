Lancement de la campagne annuelle #WhiteCard 2017

Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

C'est en présence du Prince Souverain, du Ministre d'Etat, de nombreuses personnalités et de plusieurs grands sportifs que Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport, a lancé la campagne #WhiteCard 2017 au Yacht Club de Monaco.

A cette occasion, une photo WhiteCard collective a été prise sur le toit de l’Aquarama Riva Bar pour lancer la déclinaison 2017 de la campagne "Show us where you play your peace".

Cette opération a pour objectif de célébrer la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix. Le 6 avril, chacun est invité à se mobiliser autour du symbole du carton blanc. Il s'agit de se prendre en photo, seul ou en groupe, en brandissant un carton blanc comme le font les arbitres, puis de poster cette photo sur les réseaux sociaux de Peace and Sport en précisant son nom et en commentant : @peaceandsport #WhiteCard #IDSDP2017

- Facebook : https://www.facebook.com/peaceandsport

- Twitter : @peaceandsport

- Instagram : https://www.instagram.com/peaceandsport/