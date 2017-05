Aide alimentaire d’urgence : Monaco s’engage

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Distribution alimentaire dans la région d’Elleborr au Kenya ©InterActions & Solidarity

Face à la crise alimentaire sans précédent qui menace 20 millions de personnes en Afrique, le Gouvernement princier vient de débloquer près de 500 000 euros pour répondre à plusieurs appels d’urgence.

Ces fonds serviront à soutenir les opérations d’urgence menées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Comité International de la Croix-Rouge, ainsi que deux ONG monégasques : Fight Aids Monaco et Interactions & Solidarity, en faveur de plusieurs milliers de personnes.

Huit pays africains* parmi les plus vulnérables seront directement bénéficiaires de ces aides alimentaires, suite aux sécheresses à répétition et aux conflits qui provoquent des déplacements massifs et affectent des millions de personnes.

Un soutien est également apporté au Bureau National de Risques et de Gestion des Catastrophes de Madagascar suite au cyclone Enawo qui, en dévastant de nombreuses cultures, a entraîné une hausse du prix du riz et de graves pénuries alimentaires.

*Kenya, Nigéria, Soudan du Sud, Somalie, région du lac Tchad, Mali, Afrique du Sud, Yémen