FAO - 44ème session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

De gauche à droite : Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération internationale ; Martine Garcia-Mascarenhas, Représentant suppléant adjoint près la FAO ; Elisabeth Larese-Silvestre, Chef de Division, Direction de la Coopération internationale. ©DR

En qualité de membre depuis 2015, la Principauté de Monaco, a pris part, du 9 au 13 octobre 2017, aux travaux de la 44ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale (CSA), seule plateforme intergouvernementale inclusive.

Le Secrétaire Général des Nations Unies a ouvert la 44ème session, par un message vidéo, dans lequel il a invité les 137 membres du CSA à s’engager pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et relever le Défi « faim zéro, sans laissés pour compte". Les chefs des trois Organismes onusiens ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM*), pôle de la sécurité alimentaire de l’ONU, ont révélé les données alarmantes du "Rapport 2017 sur l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde", réalisé, pour la première fois, en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF**. La faim dans le monde est en hausse en 2016, après une baisse prolongée, c’estprès de 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, majoritairement des enfants de moins de 5 ans, en grande majorié en raison des conflits armés.

Le CSA s’est concentré sur la convergence des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Il s’est penché sur le Rapport 2017 du Groupe d’experts de haut niveau sur la nutrition et les systèmes alimentaires portant sur la "Gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition", et a fait une mise à jour détaillée du suivi de la 2ème Conférence internationale des Nations unies sur la nutrition. Mobilisé pour répondre à la décennie d’actions des Nations Unies pour la nutrition 2016-2025, le Comité a adopté un Programme de travail ambitieux(2018-2019) ainsi que la première mise à jour périodique de son cadre stratégique mondial, en relevant l’importance de l’autonomisation des femmes et du droit à une alimentation adéquate pour réaliser l’ODD N°2 "Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable". Le CSA a également élu son nouveau Président, S.E. M. Mario ARVELO (République dominicaine) et renouvelé les membres de son Bureau (Monaco a été élu membre suppléant dans le groupe de la région Europe).

Monaco, Etat responsable et solidaire, s’associe avec l’ensemble des acteurs internationaux (FAO, PAM, grandes ONG), nationaux et locaux pour améliorer les conditions des populations qui peinent à accéder aux produits alimentaires. Fermement engagée en faveur de l'ODD n°2, la Principauté de Monaco renforcera au cours des années à venir son appui dans les pays où les enfants souffrent le plus de la faim, comme à Madagascar et au Niger (50% d'enfants mal nourris).

* FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ; FIDA : Fonds international de développement de l’agriculture ; PAM : Programme alimentaire mondial

** OMS : Organisation mondiale de la santé ; UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’Enfance