Le CHPG en mission au Sénégal

Communiqué de presse

Dans le cadre du partenariat hospitalier entre le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) et la Coopération monégasque, une équipe médicale s’est rendue cet été au Sénégal pour une mission santé de terrain.

L’équipe, menée par le Dr Jacques Raiga*, chef de service adjoint du service de Gynécologie-Obstétrique au CHPG, est intervenue pendant trois jours à l’Hôpital National de Pikine à Dakar.

Dr Raiga accompagné du personnel hospitalier de l’hôpital de Pikine©DR

Le Dr Raiga s’est réjoui de la qualité d’intervention du personnel soignant dont certains avaient bénéficié de formations au CHPG, notamment dans les domaines de l’anesthésie, de la stérilisation du matériel et de la prise en charge des patientes au réveil.

En effet, depuis 2010, le CHPG et l’hôpital de Pikine collaborent pour former une équipe chirurgicale sénégalaise complète (chirurgiens, anesthésistes et infirmiers de blocs) pouvant réaliser des interventions chirurgicales par cœlioscopie de façon autonome.

L’unité de coeliochirurgie gynécologique à Pikine est à présent fonctionnelle, ce qui permet de diminuer de façon importante les infections et de limiter les durées de séjour post-opératoires.

Rappelons que le partenariat hospitalier piloté depuis bientôt 8 ans par la Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement Princier permet aux professionnels de la Santé exerçant en Principauté de réaliser chaque année des missions dans des pays d’intervention de la Coopération monégasque (Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Madagascar, Niger, Mauritanie).

Le CHPG accueille chaque année en formation du personnel soignant (médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers ou sages-femmes) exerçant dans les différents établissements de santé partenaires afin de renforcer leurs compétences.

* Le Docteur Jacques Raiga était accompagné du Professeur Isabelle Rouquette Vincenti, chef de service d’anesthésie-réanimation du CHPG et de M. Manuel Schnitzer, infirmier de bloc.