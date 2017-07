Monaco-Tunisie : Un partenariat méditerranéen au service du développement socio-économique en Tunisie

M. Khemaies Jhinaoui, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Tunisie, a reçu, le 6 juillet 2017, à Tunis, M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, à l’occasion de la tenue de la 3ème session de la Commission bilatérale entre les deux Etats. La Tunisie et la Principauté de Monaco entretiennent des relations de coopération historiques et privilégiées, formalisées, en 2008, par la conclusion d’un Accord-cadre de Coopération.