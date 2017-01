Partenariat entre le Gouvernement Princier et Sciences Po Paris : semaine de sensibilisation sur le thème "Crises humanitaires et réfugiés"

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Remise du prix gagnant du Challenge solidaire par Mme Isabelle Rosabrunetto, Directrice Générale des Relations Extérieures et de la Coopération : une équipe d'étudiants marocains de Sciences Po Paris-Campus Moyen Orient Méditerranée se voit attribuer une subvention de 12 000 euros pour soutenir l'insertion professionnelle de jeunes handicapés au Maroc©DCI

La DCI a réuni plusieurs de ses partenaires de haut niveau pour intervenir auprès d’une centaine d'étudiants, de près de 40 nationalités différentes, sur la thématique « Crises humanitaires et réfugiés ».

Les représentants d’Agences des Nations Unies (Haut-Commissariat pour les Réfugiés, UNRWA, Programme Alimentaire Mondial), de grandes organisations internationales (Comité International de la Croix-Rouge) et d’ONG de renom (Médecins du Monde, Handicap International, Fondation Mérieux) ont animé conférences et ateliers interactifs tout au long de cette semaine.

L'objectif de cette sensibilisation était d’apporter un tremplin de réflexion aux étudiants sur le droit humanitaire international, la réalité des crises humanitaires en Afrique et au Moyen-Orient, la prévention des génocides et crimes de guerre ou encore les problématiques d’accès aux services fondamentaux pour les réfugiés (santé, alimentation, éducation).

Gilles Tonelli, Ministre-Conseiller des Relations Extérieures et de la Coopération, a ouvert la semaine d’enseignement, soulignant que « Les étudiants de Sciences Po, provenant d’une quarantaine de pays différents, sont les futurs décideurs publics et privés. Il est de notre devoir de les faire réfléchir sur les réalités difficiles des crises humanitaires et de leur présenter l’action du Gouvernement Princier au service des populations victimes ».

Les résultats du « Challenge solidaire », concours par équipe pour former les étudiants au montage de projets de développement, ont été annoncés lors de la cérémonie officielle de clôture de l’Ecole d’Hiver, en présence d’Isabelle Rosabrunetto, Directrice Générale des Relations Extérieures et de la Coopération. Parmi les projets en lice, trois ont été récompensés et seront mis en œuvre, en 2017, avec l’appui de la DCI, pour soutenir les enfants vulnérables au Maroc.