Partenariat entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et l’Amref Flying Doctors pour améliorer la santé maternelle et infantile au Sénégal

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération du Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Dr. Sylla Thiam, Directeur Régional du Bureau Afrique de l’Ouest de l’Amref, ont signé le, 8 Mai 2017, un protocole d’Entente à Dakar, en présence du Représentant du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, Monsieur Ibrahima Souka Ndella Diouf.

©AMREF Paolo Patruno

Le Gouvernement Princier s’engage ainsi jusqu’en 2019 à soutenir le projet d’amélioration de la santé maternelle et infantile mené par l’Amref dans la région de Kolda au Sénégal. Cette région située en Haute-Casamance, figure parmi les plus mal positionnées en termes d’accès aux soins et enregistre des taux de mortalité materno-infantile nettement supérieurs aux moyennes du pays.

La contribution de Monaco, permettra chaque année à 6.500 femmes d’accoucher en structure médicalisée avec l’assistance d’un personnel qualifié et fournira à 29.000 enfants les soins essentiels du nouveau-né, une couverture vaccinale adéquate et une détection précoce des malformations.

Ce projet innovant, mené en partenariat avec Handicap International et l’Agence Française de Développement, s’appuiera sur les technologies de l’information et de la communication (plateforme de formation à distance, plateforme de télémédecine, dispositif de téléphonie mobile…)

Il s’inscrit dans le cadre de la campagne de l’Amref « Stand up for African Mothers », qui vise à former 15.000 sages-femmes africaines.