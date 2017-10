5ème CHINA NIGHT à Monaco

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

Légende photo : S.E. Mme Catherine Fautrier, Ambassadeur de Monaco en Chine, entourée des partenaires © Kevin Tchobanian

La 5ème édition de la "China Night" a eu lieu, le 29 septembre 2017, au Yacht Club de Monaco, à l’occasion du 27ème Monaco Yacht Show, partenaire de l’événement.

Placée sous l’égide de l’Ambassade Monaco en Chine et de la Direction du Tourisme et des Congrès, cette soirée organisée avec le concours du groupe de presse chinois BluInc Média (China Boating, Asia Boating, etc..) avait pour objectif de proposer une plateforme d’échanges entre Monaco et la Chine, à l’occasion du Monaco Yacht Show.

Comme l’ont souligné S.E. Mme Catherine Fautrier – Ambassadeur de Monaco en Chine et

M. Bernard d’Alessandri – Secrétaire Général du Yacht Club – en cinq ans cette soirée est devenue une des soirées phares du Monaco Yacht Show. Plus de 300 invités ont eu le privilège d’y prendre part et d’élargir ainsi le réseau de contacts entre Monaco et la Chine. Plusieurs groupes de HNWI venus de Chine continentale et Hong-Kong avaient fait le déplacement pour l’occasion, signe que le travail de promotion, sur le territoire chinois, effectué en amont par les entités monégasques portent leurs fruits.

Le yachting étant un secteur d’activité en pleine expansion en Chine, il est apparu évident pour la Principauté, où il représente un secteur clé de l’économie, de se poser en vitrine du yachting pour le continent asiatique. Le Monaco Yacht Show quant à lui, présente un panorama de ce qui se fait de mieux dans ce domaine, et bien au-delà, puisque le salon réuni également de nombreuses activités liées au secteur du luxe.

Shanghai Hantang Culture Development, une des sociétés de média leader sur marché chinois et partenaire du Monaco Yacht Show, ne s’y est pas trompé, et a célébré, le jour de l’ouverture du salon, le 10ème anniversaire de son programme « The Ultimate Luxury ». Cette série de reportages quotidiens sur le « lifestyle » et les tendances de la mode, couvrent plusieurs événements dans le monde entier (Festivals du film, fashion week, galas,…) et à Monaco avec entre autre le Bal de la Rose, le Monaco Yacht Show, et la China Night.

C’est la Maison de couture Sonia RYKIEL qui présentait cette année pour la China Night, un défilé de mode haut en couleurs. Parmi les autres partenaires de cette belle soirée, les maisons de champagne Pol Roger et de vins Baron Philippe de Rothschild, les cigares Cubata et les confiseries de Sweet Therapie. Côté chinois le chantier naval Pride Méga Yachts et Moutai apportaient également leur soutien au côté de BluInc Média.