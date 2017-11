9ème Concours international Nadia et Lili Boulanger - Monaco attribue le Grand Prix de Duo Chant-Piano

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Ambroisine Bré, Mezzo Soprano et Qiaochu Li, pianiste ©DR

Le 29 octobre 2017, S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en France, accompagné de son épouse, a représenté S.A.S. le Prince Albert II de Monaco à la finale du 9ème Concours international de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger, qui s’est tenue au sein du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris.

Ce concours, s'est déroulé sur trois jours et a réuni 33 duos de 17 nationalités différentes.

Chacun des six duos finalistes a présenté un programme qui comportait obligatoirement un « Sonnet » de Benoît Mernier, œuvre composée spécialement pour cette 9ème édition ainsi qu’une mélodie de Lili ou de Nadia Boulanger.

Cette année, le Grand Prix de Duo Chant-Piano, Prix Rainier III de Monaco, attribué avec le soutien de S.A.S. le Prince Souverain, a récompensé la mezzo-soprano française, Ambroisine Bré (29 ans) et la pianiste chinoise Qiaochu Li (28 ans). . Le duo a également reçu une Mention Spéciale pour la meilleure interprétation du « Sonnet » de Benoît Mernier.

Le Prix de Lied a récompensé la soprano Sophia Burgos et le pianiste Daniel Gerzenberg et le Prix de Mélodie, la soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Cécilia Oneto-Bensaid.

Le Concours international de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger est un véritable tremplin dans la carrière de ces jeunes musiciens, qui leur ouvre les portes de divers festivals en France et à l’étranger.