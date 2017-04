Conférence diplomatique à Monaco

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. M. le Ministre d’Etat a ouvert aujourd'hui la Conférence diplomatique, organisée par le Département des Relations Extérieures et de la Coopération. Elle se déroule, comme chaque année, en Principauté durant 2 jours et réunit l’ensemble du Corps Diplomatique de Monaco.

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

A l'occasion de "ce moment de réflexion et d'échange sur le monde et sur les enjeux diplomatiques qui en découlent pour Monaco", le Ministre d'Etat a rappelé le contexte de l'actualité, dans son discours d'ouverture. Il a également évoqué la place de Monaco dans ce monde en pleine mutation et les grands projets du moment, avant de conclure : "A l’heure où notre société, comme toutes les sociétés occidentales, s’interroge parfois sur son avenir, sur son ouverture, j’espère pouvoir compter sur vous pour faire, ici et là-bas, cette pédagogie nécessaire du monde. Car c’est ainsi, en faisant vivre et en cultivant notre ouverture, que nous serons fidèles à la Principauté, à son identité et à son dynamisme, à son histoire et à ses Princes".

L’ensemble des membres du Gouvernement sont, par la suite, intervenus sur différentes thématiques liées à l’actualité.

Demain, d’autres communications permettront d’aborder la question européenne, l’installation des nouveaux résidents et de nouvelles activités ainsi que des sujets intéressants les Ambassadeurs.

La Conférence s'achèvera vendredi midi avec les interventions des Ambassadeurs sur des sujets de leur choix et sur un échange entre le Département des Relations Extérieures et de la Coopération et les participants sur la communication.