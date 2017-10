La Principauté promeut ses politiques d’inclusion en faveur des personnes handicapées à l’ONU

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E.Mme Isabelle Picco lors de son allocution à l'ONU

S.E. Mme Isabelle PICCO, Ambassadeur et Représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, présenté , le 2 octobre, à la Commission des affaires sociales, culturelles et humanitaires de l’ONU, les mesures prises par le Gouvernement monégasque afin de permettre l’inclusion des personnes handicapées aux activités sociales : aide et subventions pour le logement, transports, prestations médicales et accès au sport et à la culture.

Alors que l’Instrument de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été déposé, le 19 septembre dernier, en marge de la 72ème Assemblée Générale des Nations Unies, l’Ambassadeur a saisi cette occasion pour faire part des activités sportives, éducatives et récréatives que promeuvent associations et entités monégasques. « Au-delà de nos handicaps » et « Monaco Disease Power » ont été citées comme exemple : la première œuvre en faveur de l’émancipation et la réinsertion sociale des personnes handicapées quant à la seconde, elle se mobilise pour les enfants et jeunes souffrant d’handicap mental.

Pour rappel, selon le Secrétaire général de l’ONU seules 28% des personnes gravement handicapées bénéficient d’une pension pour invalidité, dans le monde, alors que le handicap affecte 15% de la population mondiale.