Le sport, moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. Mme Isabelle Picco. ©DR

S.E. Mme Isabelle PICCO, Représentant permanent de Monaco et co-président du groupe des Amis du Sport, et Florian BOTTO, ont conduit de longues négociations sur le projet de résolution de l’Assemblée générale de l’ONU relatif à l’intégration de principes liés aux droits de l’Homme et à l’égalité entre les sexes dans le contexte de l’organisation de manifestations sportives internationales.

Ces efforts ont permis d’aboutir à une résolution adoptée à l’unanimité, le 16 décembre 2016.

"Ensemble nous devons saisir le plein potentiel qu’offre le sport dans les trois piliers du développement durable" a déclaré S. E. Mme Isabelle PICCO lors de son intervention devant l’Assemblée générale.

Par ailleurs, le mandat de Wilfried LEMKE, Conseiller spécial du Secrétaire général pour le sport, s’achevant à la fin de l’année, l’Ambassadeur PICCO lui a rendu hommage pour son travail et en particuliers ses efforts déployés en faveur des jeunes.

Elle a aussi réitéré son appel au Secrétaire général afin que "l’héritage de plus de dix ans de travail soit préservé et développé".

Après avoir rappelé plusieurs événements en lien avec le sport en Principauté, comme la "No Finish Line" et le Forum de l’association Peace and Sport, elle a annoncé une nouvelle collaboration avec le SDG Fund, une entité appuyant la mise en œuvre des objectifs de développement durable, dont l’un des projets portera sur le sport en faveur des jeunes et de l’éducation.

Enfin, dans la perspective de la célébration de la prochaine Journée internationale du sport en faveur du développement et la paix, l’association Peace and Sport a été invitée à présenter aux Etats membres le "manuel des pratiques adaptées du sport", visant notamment à mettre le sport au service des enfants n’ayant pas accès à des infrastructures sportives.