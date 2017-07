Monaco à la 40ème Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : Mme Martine Garcia-Mascarenhas, Deuxième Secrétaire à l’Ambassade de Monaco à Rome ; S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie, Représentant permanent de la Principauté auprès de la FAO et Mme Elisabeth Lanteri-Minet, Directeur des Affaires Internationales au Département des Relations Extérieures et de la Coopération. ©DR

Une délégation monégasque composée de S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie, Représentant permanent de la Principauté auprès de la FAO, de Mme Elisabeth Lanteri-Minet, Directeur des Affaires Internationales au Département des Relations Extérieures et de la Coopération, et de Mme Martine Garcia-Mascarenhas, Deuxième Secrétaire à l’Ambassade de Monaco à Rome, participe à la 40ème Conférence de la FAO, qui se tient, à Rome, du 3 au 8 juillet 2017.

Cette Conférence s’est ouverte par une déclaration du Premier Ministre italien, M. Paolo Gentiloni, qui a notamment rappelé l’engagement fort de l’Italie en faveur de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la faim et de l’éradication de la pauvreté.

Son Eminence Mgr Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège a, pris la parole pour lire un message dans lequel le Pape François exhorte les Etats, réunis pour cette Conférence, à rendre effectif, grâce à une solidarité agissante, le droit à l’alimentation pour tous les individus.

Cette Conférence a pour thème général l’examen, pour le biennium 2018-2019, du Programme de travail et du budget de la FAO, consacrés au changement climatique, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. Elle traitera les questions d’alimentation au travers, notamment, de l’Objectif de développement durable (ODD) n°2 ("Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable »). Par ailleurs, seront également abordées les situations de famine qui menacent actuellement vingt millions de personnes dans quatre Pays (Yemen, Nigeria, Somalie, Sud-Soudan) et qui rendent impérative et urgente une action de la communauté internationale, à laquelle la Principauté de Monaco a d’ores et déjà contribué par le versement d’une somme de 300 000 €.