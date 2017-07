Monaco à la 6ème Conférence des Ministres et Hauts Fonctionnaires responsables de l’Education Physique et du Sport

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. Mme Lambin-Berti, Ambassadeur, Délégué Permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’UNESCO, en compagnie de M. Gert Oosthuizen, Président du Comité Intergouvernemental pour l’Education Physique et le Sport, lors de l’ouverture de la Conférence MINEPS VI ©DR

S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Ambassadeur, Délégué Permanent de Monaco auprès de l’UNESCO, a représenté le Gouvernement Princier lors de la 6ème Conférence internationale des Ministres et Hauts Fonctionnaires responsables de l’Education Physique et du Sport (MINEPS VI), qui s’est tenue, à Kazan, en Fédération de Russie, du 13 au 15 juillet 2017.

A cette occasion, plus de 1000 participants se sont réunis afin de discuter du rôle que le sport doit jouer dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’Agenda 2030, partageant la vision commune d’un sport pour tous, inclusif et intègre.

En adoptant le Plan d’Action de Kazan, texte consensuel réunissant les grands principes de la Déclaration de Berlin de 2013 et de la Charte internationale de l’Education Physique, de l’Activité Physique et du Sport (2015), MINEPS VI marque ainsi un point d’étape décisif pour l’avenir et la place du sport à l’horizon 2030.

Formulée à l’intention des décideurs politiques, le Plan d’Action de Kazan est une feuille de route ayant pour objectif de permettre la réalisation d’actions, aux résultats mesurables en matière de sport, en lien avec la réalisation de plusieurs ODD.

Les résultats de cette Conférence s’inscrivent pleinement dans les actions portées par S.A.S. le Prince Souverain pour la défense des valeurs multidimensionnelles du sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix.