Monaco participe à la Commission sur les questions économiques et financières de l’ONU

S.E. Mme Isabelle Picco, Ambassadeur,Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies ©DR

S.E. Mme Isabelle PICCO, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies, a participé au débat général de la Commission sur les questions économiques et financières de l’ONU, qui s'est tenu à New York, le 2 octobre 2017. A cette occasion, l'Ambassadeur a réaffirmé la mobilisation du Gouvernement Princier pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

S.E. Mme Isabelle Picco a souligné les efforts importants menés par la Principauté dans le domaine de la recherche et du développement. Elle a rappelé que Monaco qui s’est doté d’entités visant à promouvoir une industrialisation durable, accompagne les projets innovants notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, de la santé et de l’environnement et propose également des solutions de financement spécifiques pour l’innovation.

Pour rappel, le Ministre d’Etat a présenté, le 17 juillet dernier, l'examen national volontaire de la Principauté sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, lors de la réunion du Forum politique de haut niveau. Les choix de Monaco en matière de transports, de gestion des eaux et des déchets, ses actions pour préserver l’environnement, en font un acteur reconnu dans la promotion du développement durable.