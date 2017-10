ONU - Monaco confirme sa position contre la violence faite aux femmes

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

.E. Mme Isabelle Picco, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Nations Unies ©DR

S.E. Mme Isabelle Picco, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Nations Unies, a participé à la Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui s'est tenue, le 6 octobre, à New York. Lors du débat sur la promotion de la femme, elle a réitéré l'engagement de Monaco dans l’élimination de toutes formes de violence à l’encontre des femmes. S.E. Mme Picco a fait part des mesures prises aux niveaux national et international par le Gouvernement Princier pour aider les femmes victimes de violence.

Le Représentant Permanent de la Principauté a également rappelé la signature, en septembre dernier, du Pacte du Secrétaire général de l’ONU pour éliminer l’exploitation sexuelle et les atteintes sexuelles commises lors des opérations des Nations Unies. Monaco a en effet coparrainé toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur cette thématique depuis 2008.

Enfin, S.E. Mme Isabelle Picco a fait part de l’engagement de S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre, Présidente de l’AMADE MONDIALE, pour la construction d’un institut dédié exclusivement au traitement médical des filles, des adolescentes et des femmes victimes de violence sexuelle en République démocratique du Congo.