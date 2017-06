Réunion tripartite sur les négociations avec l’Union européenne Monaco, Andorre et Saint-Marin

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

En marge des Jeux des Petits Etats d'Europe, le mardi 30 mai 2017, Serge Telle, Ministre d'Etat et Antoni Martí Petit, Chef du Gouvernement de la Principauté d’Andorre, ont été reçus en Audience privée par leurs Excellences les Capitaines Régents de St Marin.

De gauche à droite : Serge Telle, Ministre d'Etat, Antoni Martí Petit, Chef du Gouvernement de la Principauté d’Andorre et Nicola Renzi, Ministre des Affaires Etrangères, des Affaires politiques et de la Justice de la République de Saint-Marin ©MW

Après une visite du Palais du Gouvernement, ils ont été conviés avec leur délégation* à un déjeuner de travail organisé par Nicola Renzi, Ministre des Affaires Etrangères, des Affaires politiques et de la Justice de la République de Saint-Marin afin d'échanger sur l'avancée des négociations avec l'Union européenne engagées depuis mars 2015.

Ces échanges entre les trois chefs de Gouvernement font suite à la première réunion de travail tenue à Monaco le 18 mars dernier. La prochaine rencontre se tiendra à l’automne en Andorre.

Serge Telle, Nicola Renzi et Antoni Martí Petit se sont ensuite rendus au siège de la télévision de Saint-Marin, San Marino RTV, pour l’enregistrement d’une émission politique dédiée à l’Europe.

A cette occasion, Serge Telle a déclaré « Ces réunions tripartites sont importantes car elles permettent de mieux comprendre nos spécificités respectives et nos préoccupations communes. Nos trois pays se ressemblent par leur histoire séculaire et leur ouverture sur le monde. Nous sommes plus forts dans nos négociations avec l’Union européenne quand nous nous faisons entendre d’une seule voix ».

*Les délégations :

Délégation monégasque : Gilles Tonelli, Conseiller-Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et Isabelle Costa, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement en charge de la Cellule Europe.

Délégation de San Marin : Luca Brandi, Directeur de la Direction des Affaires Européennes ; Eros Gasperoni, Conseiller, Direction des Affaires européennes, Michele Andreini, Secrétaire Particulier de Nicola Renzi, Ministre des Affaires Etrangères.

Délégation d’Andorre : S.E. Mme Maria Ubach Font, Ambassadeur de la Principauté d’Andorre auprès de l’Union européenne, au Royaume de Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas et en République fédérale d’Allemagne, S.E. M. Enric Tarrado Vives, Ambassadeur de la Principauté d'Andorre auprès la Principauté du Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la République de Saint Marin et la Confédération suisse, Guillem Casal, Directeur de Cabinet adjoint du Chef du Gouvernement.