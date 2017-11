10ème Conseil Scientifique de l'IMSEE

Actualité

Communiqué de presse

Aujourd’hui, les membres du Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques se réunissaient au Ministère d’État pour une présentation des travaux et de l’actualité de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE).

De gauche à droite : Pierre-André Chiappori, Président du Conseil Scientifique, et Lionel Galfré, Directeur de l’IMSEE © Charly Gallo / Direction de la Communication

Au cours de cette séance, le Directeur de l’Institut, Lionel Galfré, a d’abord fait un point sur l’avancement de l’IMSEE relatif aux précédentes recommandations du Conseil Scientifique (question du Siren/Siret, de l'enquête PISA...). Il a ensuite présenté successivement les évolutions et les caractéristiques du PIB 2016, puis les suites du Recensement, en termes de communication de résultat et de donnée, avant de conclure sur la présentation des travaux et des parutions de l'IMSEE depuis le dernier Conseil Scientifique de février 2017.

Les membres du Conseil ont ensuite fait part de leurs points d'intérêt et formulé de nouvelles recommandations sur les statistiques à développer et les actions à mettre en œuvre pour la construction d'un système statistique performant.

Au terme de cette réunion, les participants ont été reçus à déjeuner par Serge Telle.

Pour mémoire, le Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques a un rôle consultatif. Institué auprès du Ministre d'État, il s'exprime notamment sur les études à mener, l'état du système statistique et le programme annuel d'enquêtes. Ce Conseil compte 11 membres issus de la société civile, des assemblées et de l'Administration.