Agora des Métiers – Édition 2018 : Mieux accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation

©Manuel Vitali - Direction de la Communication

A l’initiative de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), placée sous l’autorité d’Isabelle Bonnal, l’édition 2018 de l’Agora des Métiers s’est déroulée le mardi 30 janvier dernier à l’Auditorium Rainier III, en présence de nombreuses personnalités de la Principauté, dont Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

Soucieuse d’offrir le meilleur accompagnement possible aux élèves dans la construction de leur parcours d’orientation, la DENJS, soutenue par le Gouvernement Princier, a tenu à proposer une approche dynamique de ces rencontres élèves-professionnels autour d’innovations majeures.

Au titre de cette édition 2018, l’Agora des métiers, traditionnellement dédiée aux collégiens, a également accueilli, pour la 1ère fois, de nombreux élèves des classes de 1ère et de Terminale. Ainsi, près de 450 élèves de 3ème et 472 lycéens de la Principauté ont participé à ce temps d’échange privilégié avec les principaux représentants du tissu économique local.

Le rôle déterminant des Conseillers d’Orientation l’accompagnement et le conseil auprès des jeunes a également été valorisé dans le cadre d’ « Ateliers Orientation », consacrés aux secteurs de l’Hôtellerie et de la Restauration, de la Banque et des Finances ainsi qu’aux métiers de la Santé. Dans ce cadre, les élèves ont pu, en petits groupes, recueillir auprès de quatre Conseillers d’Orientation, de précieux conseils pour construire la poursuite de leurs études et leur avenir professionnel. Le Centre d’Information de l’Éducation Nationale (CIEN), a bénéficié, quant à lui, d’une mise en lumière particulière afin que les élèves puissent connaître et comprendre plus facilement l’aide que peut leur apporter cette structure référente dans le domaine de l’orientation.

Les métiers du Bâtiment et de l’Immobilier ont été largement mis à l’honneur. Une attention particulière a été portée sur les parcours d’études en adéquation avec ces métiers (CAP, Bac Pro, BTS) qui offrent de réelles possibilités de carrière professionnelle.

Enfin, en s’ouvrant en seconde partie de journée aux élèves de 1ère et de Terminale, l’édition 2018 de l’Agora des Métiers, a permis aux lycéens

de la Principauté de participer également à l’«Après-Midi Découverte Professionnelle », organisée par la Commission d’Insertion des Diplômés, placée sous la tutelle de M. le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Ainsi, huit intervenants professionnels se sont succédés devant les élèves de la Principauté afin de présenter trois secteurs d’activité porteurs d’emploi, à savoir les Nouvelles Technologies, l’Hôtellerie et le Yachting.

Une initiative qui vient renforcer le travail effectué toute l’année par cette Commission et la Cellule Emploi-Jeunes du Service de l’Emploi, laquelle accompagne spécifiquement les jeunes à la recherche d’un stage, d’une formation en alternance, d’un emploi saisonnier ou d’un premier emploi.