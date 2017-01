Ambassade de Monaco en France Vœux au Corps diplomatique accrédité à Monaco

Actualité

Dépêche

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ©Cyril Bailleul

La traditionnelle cérémonie des vœux aux Représentants du Corps diplomatique accrédité à Monaco s’est déroulée mardi 17 janvier, à l’Hôtel Intercontinental à Paris.

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, ont accueilli près de 90 Ambassadeurs accrédités auprès de la Principauté de Monaco, dont la plus grande majorité est en poste en France.

Dans un contexte international toujours aussi préoccupant, le Conseiller a adressé, dans son discours introductif, un message d’amitié et de paix. Il a également rappelé le drame du 14 juillet à Nice qui restera une tragédie pour toute la région.

M. Tonelli a donné lecture d’un message de S.A.S. le Prince Souverain qui faisait état de « notre confiance en l’avenir, en joignant les actions de la Principauté à l’effort de la communauté internationale, pour œuvrer à un monde de paix et de coopération ». Le message confirmait également aux Ambassadeurs le maintien des engagements pris par la Principauté dans les domaines environnementaux et humanitaires, ainsi que la poursuite des discussions avec l’Union Européenne.

L’occasion fut donnée de souligner, à travers ces messages, l’importance pour Monaco du dialogue et de la solidarité entre Etats, afin d’œuvrer pour un monde de paix.

A ce jour, Monaco entretient des relations diplomatiques avec 133 États dans le monde et 110 Ambassadeurs sont accrédités à Monaco, dont 99 depuis Paris.