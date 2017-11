La DTC réunit à Monaco ses bureaux de représentation à l’étranger

Actualité

Dépêche

Guillaume Rose, Directeur de la DTC, lors de son allocution ©Charly Gallo - Direction de la Communication

Le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, Jean Castellini, a ouvert ce jour, à l’Hôtel Fairmont Monte-Carlo, la conférence annuelle qui convie jusqu’au 17 novembre, les représentants des différents bureaux de représentation à l’étranger de la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC).

Chaque année, cette conférence est l’occasion unique de réunir ces collaborateurs qui, pour certains, œuvrent chaque jour à plusieurs milliers de kilomètres pour le rayonnement de la Principauté.

Pour cette édition, chaque bureau a eu l'occasion de présenter les chiffres et les tendances de son marché pour l’année 2017 puis a annoncé les différentes manifestations et projets qu’il propose d’organiser dans l’année à venir.

Durant cette semaine, ces représentants de la Principauté pourront également rencontrer les partenaires du tourisme monégasque (restaurants, hôtels, agences réceptives, opérateurs de transport, etc…).

Cependant, il s’agit surtout du moment unique dans l’année où il est possible pour ces professionnels de discuter tous ensemble des stratégies qui seront développées et appliquées sur les marchés étrangers afin d’accroître l’impact économique du tourisme en principauté.

Rappelons que la DTC et ses 10 bureaux organisent chaque année plus de 250 opérations dans plus de 20 pays.