Point d’étape sur l’ensemble domanial « Les Jardins d’Apolline »

de gauche à droite : Rémy Rolland (Administrateur des Domaines), Albert Croesi (Chargé de Mission auprès du Ministre d’Etat dans le cadre de l’opération Apolline) et Olivier Lavagna (Directeur des Travaux Publics) © - Direction de la Communication / Charly Gallo

Ce matin, Albert Croesi (Chargé de Mission auprès du Ministre d’Etat dans le cadre de l’opération Apolline), Olivier Lavagna (Directeur des Travaux Publics) et Rémy Rolland (Administrateur des Domaines) ont tenu un point presse sur les dernières évolutions du dossier « Les Jardins d’Apolline ».

Nommé Chargé de Mission auprès de S.E. M. le Ministre d’Etat, à compter du 1er juillet 2017, Albert Croesi s’est félicité de la réactivité des services de l’Etat et a pu constater la réalisation de nombreux travaux (changements des vannes et mise en place de filtres à sable et à UV en pieds des colonnes de distribution des 4 blocs et mise en place de filtres sur les robinets des cuisines). La repotabilisation de l’eau est envisagée à court terme.

S’agissant des travaux à venir dans les appartements, une fois la cartographie de l’humidité des sols établie et les interventions de stabilisation achevées, tous les appartements (237) seront refaits jusqu’au gros œuvre (tuyauterie, cloisons, carrelage), bloc par bloc (les blocs les plus touchés seront traités en premier). Les travaux débuteront début 2018 et dureront 8 à 10 mois par bloc.

Pendant les travaux, les habitants seront relogés dans des appartements meublés, avec le souci d’impacter au minimum les nouvelles livraisons domaniales : l’Etat prendra à sa charge le déménagement des occupants et leurs meubles seront stockés dans des garde-meubles sécurisés.

Parallèlement, des rencontres sont organisées régulièrement avec les commerçants afin de minimiser les perturbations qui seront engendrées par les travaux sur leur activité.