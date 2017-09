Renouvellement du partenariat entre le Gouvernement Princier et Sciences Po Paris

Actualité

Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Frédéric Mion, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Le 8 septembre 2017, à l’occasion de la rentrée solennelle des étudiants du Campus Sciences Po Paris de Menton, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Frédéric Mion, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, ont signé un nouvel accord de partenariat afin de sensibiliser les étudiants aux enjeux du développement.

Depuis trois ans, la Direction de la Coopération Internationale et le Campus Moyen Orient Méditerranée de Menton coopèrent pour sensibiliser les étudiants aux questions de développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde. Durant ces 3 années, plus de 900 jeunes ont bénéficié d’enseignements spécifiques, participé à des concours de montage de projets et ont rencontré des experts reconnus dans les domaines de l’humanitaire et du développement.

Au regard du succès rencontré auprès des étudiants, et dans un contexte où Sciences Po Paris souhaite renforcer le parcours civique dans son programme, le Gouvernement Princier a décidé de poursuivre son engagement et de signer un nouvel accord, assorti d’une subvention

de 200 000 euros.

Cette contribution permettra d’organiser, au cours des trois prochaines années universitaires, de nouvelles actions de sensibilisation au développement, des formations à la gestion de projet et d’allouer une bourse à deux étudiants méritants.

Le Gouvernement Princier et Science Po se réjouissent de ce nouveau partenariat visant à développer l’engagement civique et solidaire des étudiants qui seront certainement amenés à être les futurs décideurs de demain, dans leur pays d’origine.