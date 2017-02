Sensibilisation et prévention des élèves contre le VIH-SIDA - Acte 2

Actualité

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Dans le cadre du programme de prévention santé proposé par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports à destination des élèves, les lycéens de la Principauté bénéficient d’une deuxième session d’information sur les moyens de se prémunir contre le VIH-SIDA.

Les élèves participent, ces jeudi 9 et vendredi 10 février, aux Après-midis du Zapping qui se déroulent dans la Salle des Variétés.

Proposées par l’Association Solidarité Sida et organisées par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque, ces après-midis permettent aux jeunes du Lycée Albert Ier, du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, du Lycée François d’Assise – Nicolas Barré, et du Centre de Formation Football de l’AS Monaco de parler librement des questions liées à la sexualité et au SIDA, en alternant moments de détente et temps d’information avec des professionnels de la santé.

Les stands du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et des associations participant également à ces après-midis leur donnant ainsi la possibilité de compléter les connaissances acquises durant la présentation.