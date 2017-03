Earth Hour 2017 : une heure pour la planète

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Earth Hour © DR

L'édition 2017 se tiendra le samedi 25 mars prochain : le Palais Princier et l’ensemble des bâtiments publics de la Principauté seront plongés dans l’obscurité entre 20h30 et 21h30.

Cette initiative du World Wild Fund for Nature (WWF) connait un succès croissant depuis 2008. Pour cette 10e édition, elle aura pour thème : le changement climatique.

S.A.S. le Prince Albert II invite l’ensemble des Monégasques, résidents, professionnels et amis de la Principauté à Le rejoindre dans cette initiative en éteignant les lumières et en débranchant les appareils électriques non essentiels, pendant une heure.