Diplomatie – Accréditations – Grande-Bretagne - Bélarus - Sri Lanka - Soudan

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

Mardi 25 avril 2017, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé au Monte Carlo Bay, S.E. Lord Edward Llewellyn, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ; S.E. M. Pavel Latushka, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bélarus ; S.E. M. Tilak Ranaviraja, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sri Lankaet S.E. M. Daffa-Alla Elhag Ali Osman, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan, qui ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

Les Ambassadeurs accrédités à Monaco autour de M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, de gauche à droite : S.E. M. Tilak Ranaviraja (Sri Lanka) ; S.E. M. Daffa-Alla Elhag Ali Osman (Soudan) ; S.E. Lord Edward Llewellyn (Grande-Bretagne) ; S.E. M. Pavel Latushka (Bélarus). ©Direction de la Communication /Manuel Vitali

S.E. Lord Edward Llewellyn, estnommé Conseiller personnel du Gouverneur de Hong Kong en 1992, après avoir travaillé4 ans au sein du Service de Recherche du Parti Conservateur. Il rejoint, en 1997, le bureau du Haut-Représentant, à Sarajevo, dont il deviendra directeur en 2005, après avoir passé 3 ans au Cabinet du Commissaire Européen aux relations extérieures. Il occupe ensuite successivement les postes de Directeur de Cabinet du Chef de l'Opposition et de celui du Premier Ministre.

S.E. M. Pavel Latushka intègre le Ministère des Affaires étrangères (MAE) en 1995 puis rejoint le Consulat Général du Bélarus en Pologne en tant que Vice-Consul. En 2000, il devient Directeur du Département d'information-porte-parole du MAE, il est promu Ambassadeur en Pologne en 2002. De 2009 à 2012, il occupe le poste de Ministre de la Culture.

S.E. M. Tilak Ranaviraja entame sa carrière au sein du Ministère des Affaires culturelles puis est nommé Directeur du Ministère de l'Administration publique. En 1983, il intègre le MAE en tant que Directeur Général et rejoint ensuite l'Ambassade du Sri Lanka aux Etats Unis. De 1995 à 2004, il occupe le poste de Secrétaire permanent au sein des ministères des Médias et de la Communication, de la Santé et de la Médecine indigène, de la Sécurité sociale, du Mahaweli et de l'Aménagement du bassin fluvial.

S.E. M. Daffa-Alla Elhag Ali Osman entre en 1980 au MAE où il occupe différentes fonctions, en 1996 il est nommé Ambassadeur à la Mission permanente du Soudan aux Nations Unies. En 2001, il est promu Directeur du Département des Organisations Internationales au Ministère des Affaires Etrangères. Il occupe ensuite le poste d'Ambassadeur successivement au Bangladesh, au Pakistan, en Jamaïque, à Cuba et aux Nations Unies à New York. En 2014 il devient Directeur Général des Départements de l'Environnement, des Droits de l'Homme et de l'Eau au MAE, puis Directeur général des Départements des Relations Bilatérales et Régionales.