Expo Spécialisée – Astana EXPO 2017 Présentation du Pavillon Monaco

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Mardi 21 mars 2017, en présence de Christophe Steiner, Président du Conseil National, de M. Georges Marsan, Maire de Monaco, de S.E. M. Philippe Narmino, Secrétaire général de la Croix Rouge et de nombreuses personnalités, S.E. Mme Evelyne Genta, Ambassadeur de Monaco au Kazakhstan, S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de Monaco Inter Expo et l'équipe de Monaco Inter Expo ont présenté le Pavillon de l’Exposition Spécialisée Astana Expo 2017.

Autour de la thématique de l’Exposition "Energie du futur", la Principauté a souhaité mettre en exergue la démarche environnementale, notamment sur le plan énergétique.

Le thème du Pavillon, " REFLECHIR L’AVENIR ", est illustré par un dialogue entre la réflexion sur la thématique de l'environnement et les supports de projection utilisés. Il s'articule autour du thème du reflet de Monaco dans la Mer Méditerranée et de la réflexion sur la dualité entre l'Homme et la Nature.

La forme, le design et le choix du contenu sont étroitement liés à la volonté de mettre en avant les enjeux de la transition énergétique et les bonnes pratiques environnementales de la Principauté.

Pour rappel, l’Exposition Spécialisée se tiendra à Astana du 10 juin au 10 septembre 2017.