MIE signe un partenariat quinquenal avec la CMB

De gauche à droite : Etienne Franzi, Président de la CMB ; S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de MIE ; Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et Albert Croesi, Administrateur délégué de MIE ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Jeudi 15 février 2018, Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE) et Etienne Franzi, Président de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), ont signé un partenariat, en présence notamment de Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et de S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de MIE.

Convaincue par l'expérience positive du premier partenariat signé entre MIE et la CMB à l’occasion de l'Exposition Spécialisée Astana EXPO-2017, la banque monégasque a souhaité s'engager davantage auprès de la Société d’Etat afin de promouvoir le rayonnement de la Principauté au niveau local et hors de ses frontières.

"MIE est non seulement honoré de la confiance de la CMB qui devient son partenaire officiel, mais également fière d’être associée à l’image d’excellence de cette Banque " a souligné Albert Croesi.

La CMB, est une banque privée monégasque, implantée depuis 1976, qui est spécialisée dans le conseil en investissement d’actifs. Elle propose une gamme étendue de services "sur mesure" : gestion de patrimoine, gestion d’actifs et offre de crédits adaptée aux besoins spécifiques de chaque investisseur.

MIE a pour vocation de promouvoir l'image de Monaco à l'étranger et d’organiser des événements en Principauté, dont le premier, intitulé "Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco", aura lieu les 23 et 24 juin 2018.