Monaco célèbre la 4ème Journée internationale du sport pour le développement et la paix à New York

Jade Jones et Skylar Park se saluent avant leur combat d’exhibition dans le Hall des visiteurs des Nations Unies. ©DR

Le 28 mars 2017, la Mission Permanente de Monaco auprès des Nations Unies, à New York, a célébré, en collaboration avec Peace and Sport, la 4ème Journée internationale du sport pour le développement et la paix. A cette occasion, plusieurs champions olympiques de tennis et de taekwondo, présents au Siège des Nations Unies, ont fait des démonstrations sportives. Parmi eux : la double médaillée d’or aux jeux olympiques (Londres 2012 et Rio 2016) et Vice-Championne du monde, Jade Jones de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Talh Lebovitz, Champion paralympique de tennis de table, ainsi que Maria ToorpakaI, Championne de squash du Pakistan en 2012 et « Championne pour la paix » de Peace and Sport et la Championne du monde junior Skylar Park du Canada. Des ateliers ludiques ont été organisés avec des enfants de clubs newyorkais. La Mission Permanente de Monaco a offert un déjeuner où étaient notamment présents des représentants de la Slovénie, du Canada, de la Tunisie, du Maroc, des Etat Unis, de la Russie, de la Chine, de la France ainsi que les représentants des fédérations.

Cet événement a été l’occasion de sensibiliser le monde diplomatique et onusien à la discipline et à la pratique du sport, qui impacte positivement des personnes venant de milieux et de cultures différents, tout en rappelant l’importance des pratiques adaptées pour les personnes vivant dans des pays en situation de post-conflits ou en développement.

Cette journée s’est achevée avec une photo de l’ensemble des participants brandissant la #WhiteCard#IDSDP2017.

Au Consulat Général de Monaco à New York, l'Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle et le Consul Général, M. Gildo Pallanca Pastor, se sont également associés au lancement de cette journée internationale en accueillant, pour une réception, dans les locaux du Consulat Général,en présence de S.E. Mme Isabelle Picco, Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies, M. Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport et plusieurs personnalités dont, S.E. M. Kairat Umarov, Représentant Permanent de la République du Kazakhstan auprès des Nations Unies, ainsi que les dirigeants de la Fédération Internationale d'Escrime (FIE), la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) et la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF).

Les meilleurs athlètes olympiques de chaque fédération, notamment Daryl Homer (FIE), Skylar Park (WTF) et Tahl Leibovitz (ITTF) étaient également présents à cet événement.