Réunion tripartite Monaco, Andorre et Saint-Marin

Communiqué de presse

MM. Antoni Martí Petit, Chef du Gouvernement de la Principauté d’Andorre et Nicola Renzi, Ministre des Affaires Etrangères, des Affaires politiques et de la Justice de la République de Saint-Marin, ont effectué une visite à Monaco, le samedi 18 mars 2017.

Entourent le Ministre d'Etat, de gauche à droite, M. Antoni Martí Petit et M. Nicola Renzi Crédit photo : © Charly Gallo / Direction de la Communication

Ils ont été reçus en Audience par S.A.S. le Prince Souverain, en présence de S.E. M. Serge Telle, Ministre d'Etat, et de M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.

Au cours d'un déjeuner de travail organisé par le Ministre d'Etat, les représentants des trois pays* ont pu échanger sur les négociations avec l'Union européenne, engagées depuis mars 2015. A l'issue du repas, le Ministre a déclaré à la presse : "Nous sommes réunis pour travailler ensemble sur les relations de nos trois pays avec l'Union européenne. Nous avons des intérêts communs pour trouver le cadre nécessaire pour définir nos relations (…) et devons inventer une nouvelle façon de réglementer notre travail avec l'Union européenne ".

* Participaient également :

- pour Saint-Marin : S.E. M. Luca Brandi, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires européennes au Département des Affaires étrangères de Saint-Marin,

- pour Andorre : S.E. Mme Maria Ubach Font, Ambassadeur de la Principauté d’Andorre auprès de l’Union européenne, au Royaume de Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas et en République fédérale d’Allemagne et S.E. M. Enric Tarrado Vives, Ambassadeur de la Principauté d'Andorre auprès la Principauté du Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la République de Saint Marin et la Confédération suisse,

- pour Monaco : M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Mme Isabelle Costa, Secrétaire général adjoint du Gouvernement en charge de la Cellule Europe.

