Partenariat entre le Gouvernement Princier et Sciences Po Paris - Une semaine pour sensibiliser les étudiants à la coopération et au développement

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

A la tribune, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et de gauche à droite : Bernard El Ghoul, Directeur du campus Sciences Po, Karolina Lindholm Billing, représentante adjointe du HCR au Liban, Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération Internationale ©Direction de la Communication/Charly Gallo

A cette occasion, les partenaires de la DCI, acteurs reconnus dans le domaine de l’aide au développement (Comité International de la Croix Rouge, Programme Alimentaire Mondial, Handicap International, etc.) ont exposé les principes fondamentaux de l’aide humanitaire et les enjeux spécifiques aux crises humanitaires que sont la santé, la nutrition ou le handicap.

Durant deux jours, les étudiants ont abordé la situation particulière du Liban, avec les interventions de l’Ambassadeur du Liban en France, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Enfin, le Dr Xavier Emmanuelli, Président fondateur du Samusocial, a assuré la clôture de la semaine en présentant le parcours et l’accueil des personnes en situation d’exil.

En marge de la semaine, le Gouvernement Princier, représenté par M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général dudit Département, a signé deux accords : le premier avec le Bureau du HCR au Liban pour son programme de scolarisation des enfants syriens, et le second avec la Fédération Handicap International, pour soutenir sa nouvelle campagne contre l’usage d’armes explosives en zones peuplées.

« Monaco, à la hauteur de ses moyens… cherche non seulement à contribuer à un monde plus stable, plus juste, plus généreux mais aussi à transmettre des valeurs et des modes de pensée, et c’est ce que nous avons souhaité faire avec vous cette semaine » a conclu M. Gilles Tonelli lors de son allocution.