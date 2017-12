10e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Principauté de Monaco et la République de Cuba

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. M. Elio Eduardo Rodriguez Perdomo, Ambassadeur de la République de Cuba en France et S.E. M. Claude Cottalorda, ambassadeur de la Principauté de Monaco en France ©DR

Le 10e anniversaire des Relations diplomatiques entre la Principauté de Monaco et la République de Cuba a été célébré, à Paris le 15 décembre 2017, au sein de la Chancellerie monégasque.

Entourés de leurs diplomates respectifs, S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en France, et S.E. M. Elio Eduardo Rodriguez Perdomo, Ambassadeur de la République de Cuba en France, ont célébré cet évènement dans une ambiance cordiale et chaleureuse.

Dans son discours, S.E. M. Cottalorda a rappelé les liens d’amitié historique existants entre les deux pays et a indiqué, par ailleurs, que le thème du Bal de la Rose 2016 avait été celui de la culture cubaine et de la Havane. L’Ambassadeur de Monaco a souligné les défis communs des deux Etats, notamment face au changement climatique, et a souhaité que la lutte pour la préservation des océans devienne un axe de coopération entre les deux pays.

S.E. M. Rodriguez Perdomo a, pour sa part, évoqué la visite privée de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, à Cuba, en 2001 et mis l’accent sur les opportunités de développement des relations économiques et sportives, entre Cuba et Monaco.

A l’issue des interventions et en présence de musiciens cubains, une réception a été offerte, proposant des spécialités monégasques et des mojitos aux invités, qui ont pu partager un agréable moment et ainsi perpétuer l’excellence des relations entre les deux Etats.

Pour mémoire, la Principauté de Monaco et la République de Cuba ont établi des Relations Diplomatiques le 19 décembre 2007, par la signature d’une Déclaration conjointe.