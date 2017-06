La DTC promeut le Grand Prix de F1 lors de sa tournée promotionnelle au Brésil

Actualité

Communiqué de presse

La délégation de la DTC lors de son déplacement au Brésil - ©DTC

Du 28 mai au 3 juin 2017, la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) a effectué une tournée de promotion au Brésil afin de pérenniser la stratégie de diversification des marchés émetteurs de tourisme vers la Principauté. Le service presse et le service « vente et loisirs » de la DTC ont ainsi pu effectuer plusieurs déplacements grâce à leur bureau de représentation au Brésil.

Dans le cadre de cette tournée promotionnelle, le dimanche 28 mai, dès 9h du matin, 50 invités presse et Tourisme de loisirs ont pu regarder le Grand prix de F1 de Monaco au sein de la Brasserie "Cervejeria Nacional" à São Paulo au côté de la Fondation Ayrton Senna.

Corinne Kiabski, Chef du service presse de la DTC et Laurence Aquilina pour le service « vente et loisirs » ont pu constater que la Formule 1 demeurait, avec le Football, l’un des sports favoris au Brésil. Les 6 victoires remportées par Ayrton Senna en Principauté ont fait du Grand Prix de Monaco la course préférée des Brésiliens, tissant des liens étroits entre les 2 pays.

Après deux jours de rendez-vous à São Paulo, la délégation monégasque s'est envolée vers Brasilia afin d’assister à des événements organisés avec des clients finaux « haut de gamme ».

La délégation s’est ensuite rendue à Rio de Janeiro où, dans un premier temps, un cocktail avec des agents de voyage s’est tenu.

Les jours suivants, la délégation rencontrait des agences spécialisées dans le tourisme de luxe et des agences médias, tel que « TV Globo » (premier groupe de communication du Brésil) afin d’initier de nouveaux projets d'émissions avec Monaco.

La tournée s'est achevée à Curitiba, la huitième ville la plus peuplée du Brésil, mondialement connue pour sa planification urbaine, ses innovations en matière d’écologie, son réseau de transport et sa qualité de vie.

À Curitiba, la délégation de la DTC a participé à un tour de train dans des wagons privatisés, choisis spécialement pour l’occasion afin que les membres de la DTC puissent proposer aux agents de voyage et aux journalistes brésiliens de découvrir les dernières nouveautés de la destination Monaco dans un cadre inhabituel.

Rappelons que le Brésil reste, malgré ses problèmes politiques, la 9ème puissance économique mondiale. En 2017, l’économie brésilienne se dirige vers une reprise progressive de la croissance. En effet, les analystes prévoient un léger redressement de l’investissement pour cette année (autour de +2%), avant une reprise plus forte en 2018. (Cf. source Coface)