Monaco à l'inauguration de la 1ère plaque des Sites historiques Grimaldi de Monaco

S.A.S. le Prince Souverain entouré des personnalités présentes ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

L’association des Sites historiques Grimaldi de Monaco a inauguré aujourd'hui à Menton, la 1ère plaque d'entrée de villes des Sites Historiques Grimaldi de Monaco, en présence de S.A.S. le Prince Souverain, Président d'honneur, de Jean-Claude Guibal, Maire de Menton, Fondateur et Président de l'association, et de nombreuses personnalités*.

Cette plaque est la première qui identifie un parcours rassemblant plusieurs villes ayant adhéré à l'association des Sites historiques Grimaldi de Monaco en leur qualité d'anciens sites historiques des Grimaldi.

Créée en 2015, à l’occasion de la célébration du tricentenaire de l’Alliance entre les Grimaldi et les Matignon, cette association a pour objectif de constituer un réseau des anciens sites des Grimaldi témoignant de l’amitié entre la France et Monaco. Elle a pour vocation de valoriser et promouvoir ces lieux tant au niveau culturel, patrimonial que touristique.

Dans cette optique, les 23 et 24 juin, se tiendra la première "Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco". En l’honneur du Prince Héréditaire Jacques, Marquis des Baux et de la Princesse Gabriella, Contesse de Carladès, les Baux de Provence et le Carladès, seront, avec la ville de Menton, les premiers représentants des anciens sites des Grimaldi de Monaco à présenter, en Principauté, leur patrimoine culturel, artisanal et leur histoire commune.

Plus d'info : www.sitesgrimaldimonaco.fr