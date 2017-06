Point sur la situation sanitaire des Jardins d'Apolline

Jean Castellini, Conseiller-Ministre des Finances et de l'Economie, Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Cyril Gomez, Directeur Général du Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Rémy Rolland, Administrateur des Domaines et Alexandre Bordero, Directeur de l'Action Sanitaire, ont reçu les journalistes ce matin pour évoquer les recommandations sanitaires liées à l'utilisation de l'eau par les résidents des Jardins d'Apolline.