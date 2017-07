Service des Parkings Publics : double-certification ISO 9001 et ISO 14001 validée pour la septième année consécutive

Actualité

Communiqué de presse

Le Service des Parkings Publics a validé sa double certification "ISO 9001 Qualité" et "ISO 14001 Environnement". Ces deux normes ISO sont définies par l’Organisation Internationale de Normalisation qui spécifie les critères auxquels doit satisfaire l’entité concernée en termes de "système de management de la qualité" et de "l’environnement". Pour mémoire, en 2011, les Parkings Publics étaient le premier service du Gouvernement à obtenir la double certification.

La norme ISO 9001 couvre les questions suivantes :

l’écoute client (enquêtes de satisfactions, traitements des demandes et réclamations…)

la gestion des processus (direction, ressources humaines, service aux usagers…)

l’évaluation des fournisseurs

l'implication du personnel

l’amélioration continue du système de management de la qualité.

La norme ISO 14001 a trait à :

la maîtrise de tout impact environnemental significatif

l’utilisation réfléchie des ressources

l’évaluation des fournisseurs selon des critères environnementaux

l’implication du personnel

l’amélioration continue du système de management environnemental.

Après cinq jours d’audit, l’auditeur a relevé parmi les point forts du Service une stratégie claire de la volonté de contribuer à préserver l’environnement comme l'utilisation de produits moins énergivores et plus écologiques pour les lampes, l'utilisation d'outils de gestion qui permettent une gestion optimisée des informations, une politique tarifaire et d’abonnements en cohérence avec la politique environnementale.

L’auditeur a également souligné l’engagement de l’encadrement dans la gestion optimisée des parkings, l’implication des personnels, la qualité des matériels d'équipement des parkings - vidéo -, qui offrent un sentiment de sécurité, ainsi qu'une très bonne culture et sensibilisation environnementale.